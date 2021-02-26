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Gündem
Zeki GÜNAL / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Taksim Meydanı'ndaki caminin yüzde 99'u tamamlandı! İşte son durum...

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Taksim Meydanı'ndaki caminin yüzde 99'u tamamlandı! İşte son durum...
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İstanbul Taksim Meydanı'nda yüzde 99'u tamamlandığı belirtilen camideki son durum havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan camide sona yaklaşılıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar havadan görüntülendi.

Taksim Meydanındaki caminin yüzde 99u tamamlandı İşte son durum...
Genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandığı kaydedilen caminin ana kubbesindeki göbek yazısı da bitti ve etrafı boyandı. Caminin içerisinin boyanmasıyla çevresindeki peyzaj çalışmalarına da devam ediyor. Caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Taksim Meydanındaki caminin yüzde 99u tamamlandı İşte son durum...

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