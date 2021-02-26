Taksim Meydanı'ndaki caminin yüzde 99'u tamamlandı! İşte son durum...

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan camide sona yaklaşılıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar havadan görüntülendi.

Genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandığı kaydedilen caminin ana kubbesindeki göbek yazısı da bitti ve etrafı boyandı. Caminin içerisinin boyanmasıyla çevresindeki peyzaj çalışmalarına da devam ediyor. Caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.