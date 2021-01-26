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Gündem
Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Taksim Meydanı’nda turistlerin kâbusu oldular

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Taksim Meydanı’nda turistlerin kâbusu oldular
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Meydanı'nda kostümle gezerek turistlerden birlikte selfie çekilme karşılığında para isteyerek zor anlar yaşattı. Turistlerin şikayeti üzerine 5 kişi polis merkezine götürüldü. Tiyatrocu olduklarını öne süren beş kişiye idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak hazırlandığı öğrenildi.

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  • Taksimde turistlerin kâbusu oldular
  • Taksimde turistlerin kâbusu oldular
  • Taksimde turistlerin kâbusu oldular
  • Taksimde turistlerin kâbusu oldular
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Meydanı'nda kostümle gezerek turistlerden birlikte selfie çekilme karşılığında para isteyen beş kişi şikayet üzerine polis merkezine götürüldü. Tiyatrocu olduklarını öne süren beş kişiye  'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendiği öğrenildi.

Amatör tiyatrocu olduklarını iddia eden kostümlü 5 kişi Taksim Meydanı'nda dolaşan turistlerle fotoğraf çekilme karşılığında ortalama 10'ar dolar para toplamaya başladı.

Kişilerin, turistlere rahatsızlık vermeye başlaması üzerine Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na bağlı sivil polisler devreye girdi.  5 kişi, polis merkezine götürülürken haklarında 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendi.

Amatör tiyatrocu olduklarını öne süren gençler, birçok Avrupa ülkesinde selfie çektirerek, bahşiş toplama geleneği bulunduğunu, suç işlemediklerini öne sürdü.

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