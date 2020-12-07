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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Taksim Meydanı'nda taksiler denetlendi

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Taksim Meydanı'nda taksiler denetlendi
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesiyle koronavirüs denetimleri başladı. Taksim Meydanı'nda taksiler denetlendi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda da koronavirüs denetimi yapıldı. Durdurulan taksilerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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