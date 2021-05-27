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Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Taksim Meydanı'nda panik! 3 saatte kurtarıldılar

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Taksim Meydanı'nda panik! 3 saatte kurtarıldılar

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim-Kabataş Füniküler hattındaki asansörde kalan iki kadın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Taksim-Kabataş Füniküler hattının, Taksim istasyonundaki asansörün arızalanması sonucu iki kadın saat 11.00 sıralarında asansörde kaldı. Asansörde kurtarma kapağı bulunmadığı için kurtarılamayan yolcular için saat 12.13 sularında itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma süresince yolcuların sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için alanda doktor ve psikolog da hazır bulundu.

Taksim Meydanında panik 3 saatte kurtarıldılar

Sakinliklerini korudukları belirlenen yolcular için istanbul itfaiyesi 'caraskal' adı verilen vinç yönetimiyle kurtarma operasyonu devam etti. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarının saat 13.50'de iki kadın asansörden çıkarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan yolcular, İBB personelleri eşliğinde evlerine götürüldü.

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