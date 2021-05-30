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GeriGündem Taksim Meydanı'nda ortalık karıştı! Kemerle dövdüler, özel harekat devreye girdi: 2'si turist 6 gözaltı
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Gündem
Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Taksim Meydanı'nda ortalık karıştı! Kemerle dövdüler, özel harekat devreye girdi: 2'si turist 6 gözaltı

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Taksim Meydanı'nda ortalık karıştı! Kemerle dövdüler, özel harekat devreye girdi: 2'si turist 6 gözaltı

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda kemerli, tekme ve yumruklu kavgayı sivil polisler ayırdı. Özel Harekat polisinin de devreye girmesiyle kavgaya karışan 2 turist ve onlara saldıran 4 kişi gözaltına alındı. Kavga anı da saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Taksim Meydanı'nda oturup sohbet eden 2 turist ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.

SİVİL POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Turist yerde tekmelenirken anında olaya müdahale eden sivil polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darp edilen turistin arkadaşı da bu sırada arkadaşını dövenlerin üstüne yürümesiyle kavga yeniden alevlendi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ

Bu sırada devreye giren Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar olan biteni izlerken, polis tarafları aracın ayrı bölümlerine alarak polis merkezine götürdü.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Taksim Meydanı'nda kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Taksim Meydanında ortalık karıştı Kemerle dövdüler, özel harekat devreye girdi: 2si turist 6 gözaltı

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