Taksim Meydanı'nda dronlu maske denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Polis, denetimde drone ile anons yaparak maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Maskeyi çenesine indirenler ve maske takmayan kişiler tek tek uyarıldı. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekerken, polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.