MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksim Meydanı'nda dronlu maske denetimi
GeriGündem Taksim Meydanı'nda dronlu maske denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Taksim Meydanı'nda dronlu maske denetimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taksim Meydanı'nda dronlu maske denetimi
Abone Olgoogle-news

TAKSİM Meydanı'nda polis drone destekli maske denetimi yaptı. Maskesini çenesine indirenler ve maske takmayan kişiler tek tek uyarıldı. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.

Taksim Meydanında dronlu maske denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Polis, denetimde drone ile anons yaparak maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Maskeyi çenesine indirenler ve maske takmayan kişiler tek tek uyarıldı. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekerken, polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle