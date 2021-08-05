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GeriGündem Taksim Meydanı'nda çocukları dilendiren şüpheliler yakalandı! 26 çocuk koruma altına alındı
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Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Taksim Meydanı'nda çocukları dilendiren şüpheliler yakalandı! 26 çocuk koruma altına alındı

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Taksim Meydanı'nda çocukları dilendiren şüpheliler yakalandı! 26 çocuk koruma altına alındı

İstanbul Taksim'de çocukları dilendiren yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, 13 şüpheli gözaltına alınırken, dilendirilen 26 çocuk koruma altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu yaşı küçük kişilerin dilendirildiği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, geçen salı Taksim Meydan'da denetim yaptı. Denetimde yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

26 çocuk Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Dün adli makamlara sevk edilen 13 şüpheli çıkarıldığı adli mahkemece serbest bırakıldı. Yakalanan kişiler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi. Denetimler polis kameralarına yansıdı.

Taksim Meydanında çocukları dilendiren şüpheliler yakalandı 26 çocuk koruma altına alındı

 

 

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