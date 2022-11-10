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Taksim Meydanı’nda Atatürk'ü anma töreni

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#Atatürk#10 Kasım#Taksim
Taksim Meydanı’nda Atatürkü anma töreni
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 10:19

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84'üncü yıl dönümünde Taksim Meydanı’nda anma töreni düzenlendi.

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Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Taksim Meydanı’nda Atatürkü anma töreni

Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerin konulmasından sonra saat 09.05’te siren çalmaya başladı. Bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Anıt çevresinde toplanan vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

Taksim Meydanı’nda Atatürkü anma töreni

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Tören nedeniyle binaların üzerinde özel harekat polisleri güvenlik önlemi alırken polis helikopteri de havada tur attı.

VALİ YERLİKAYA'DAN MESAJ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum" mesajını paylaştı.

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#Atatürk#10 Kasım#Taksim

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