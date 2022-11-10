Taksim Meydanı’nda Atatürk'ü anma töreni

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Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerin konulmasından sonra saat 09.05’te siren çalmaya başladı. Bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Anıt çevresinde toplanan vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.
Tören nedeniyle binaların üzerinde özel harekat polisleri güvenlik önlemi alırken polis helikopteri de havada tur attı.
VALİ YERLİKAYA'DAN MESAJ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum" mesajını paylaştı.