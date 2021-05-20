MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksim Meydanı'nda arbede: 15 gözaltı
GeriGündem Taksim Meydanı'nda arbede: 15 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Taksim Meydanı'nda arbede: 15 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taksim Meydanı'nda arbede: 15 gözaltı

Taksim Meydanı'nda İsrail'i protesto eylemi yapan grupla polis arasında çıkan arbede sonrası 15 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda "Nehirden denize Filistin özgür olacak" yazılı pankart açıp Filistin bayrakları taşıyan grup sloganlar atıp İsrail'i protesto etti. Basın açıklamasının ardından dağılıma geçen grup, sivil polisler tarafından durduruldu.

Daha sonra gelen çevik kuvvet polisi, Taksim Meydanı'nda izinsiz yapılan eylem nedeniyle göstericilerin ayrılmasına izin vermedi. Grup ayrılmak isteyince arbede çıktı. Polisin müdahale ettiği gruptaki 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi