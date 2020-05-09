Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz hafta içinde "İyi bir görüntü vermedi" dediği İstiklal caddesi sokağa çıkma yasağının ilk gününde sessizliğe büründü. İstiklal Caddesi'nde görevli güvenlik personeli dışında kimse yoktu. Polis ekipleri İstiklal Caddesi'nden geçenlere kimlik kontrolünden geçirilirken, kontrol edilen kişilerin yasaktan muaf oldukları belirlendi. Polis araçları da gün boyu İstiklal Caddesi'nde devriye görevi yaptı.

Koronavirüs salgınından önce büyük kalabalıkların geçtiği Taksim Meydanı'nda da gün boyu boş kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.