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DHA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 12:32,Son Güncelleme:

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesindeki sakinlik havadan görüntülendi

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesindeki sakinlik havadan görüntülendi
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Corona Virüsü tedbirleri kapsamında 1 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasağın ikinci günüde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesindeki sakinlik havadan görüntülendi

1 Mayıs'ın ardından bugün, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi sessizliğe büründü.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesindeki sakinlik havadan görüntülendi

Yasağa uyan vatandaşlar sokağa çıkmayınca Taksim Meydanı polislere ve güvercinlere kaldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesindeki sakinlik havadan görüntülendi

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