MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim
GeriGündem Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim
Abone Olgoogle-news

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde sessizlik hakim oldu.

Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar boş kaldı. Kısıtlama nedeniyle İstanbul’un en yoğun meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle