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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 31.07.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Taksim Meydanı sessizliğe büründü

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Taksim Meydanı sessizliğe büründü
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KORONAVİRÜS gölgesinde geçirilen ilk Kurban Bayramı'nda Taksim Meydanı sakin kaldı. Daha önceki bayramlarda turist ve yerli vatandaşların uğrak yeri olan Taksim Meydanı, Caddeler, kafe ve restoranlar boş kaldı.

Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında zaman zaman sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Okulların da uzaktan eğitim sonrası tatil edilmesinden bir zaman sonra il dışına çıkma yasağının kaldırılması ile İstanbul'da yaşayan vatandaşlar memleket ve tatil bölgelerine gitti. Koronavirüs gölgesinde geçirilen ilk Kurban Bayramı'nda Taksim Meydanı adeta sessizliğe büründü. İstanbul'da yaşayan vatandaşların bayram tatilini de fırsat bilerek memleketlerini gitmeleri ve kalan kişilerin de kurban kesim işleriyle ilgilenmesi sebebiyle Taksim Meydanı sakin bir gün geçirdi. Pandemi öncesi turist ve yerli vatandaşların uğrak yeri olan Taksim Meydanı yasak haricindeki günlerde ilk defa bu kadar boş kaldı. Taksim Meydanı'ndaki kafe ve restoranların da boş olduğu görüldü.

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