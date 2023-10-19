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Taksim metroda yankesiciyi yakaladı, polise teslim etti

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#Taksim#Polis#Beyoğlu
Taksim metroda yankesiciyi yakaladı, polise teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 09:41

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim Metrosu’nun yürüyen merdivenlerinde turist kadının çantasını soymaya çalışan bir kişi, kadının eşi tarafından suçüstü yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin birçok suç kaydının olduğu belirlendi.

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Olay, dün saat 12.00 sıralarında Taksim Metrosu’nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın, Taksim Metrosu’nun yürüyen merdivenlerinde Hindistanlı Fatmabi Bımoosa Bhamjee isimli turist kadının sırt çantasını soymak istedi. Bu sırada hırsızı fark eden turist kadının kocası Moosai Bhamjee, hemen müdahalede bulundu.

Taksim Meydanı’nda kadını yakalayan Bhamjee, polis gelene kadar yanından ayrılmadı. Yabancı dilde konuşan konuşan ikili meydanda tercüman eşliğinde uzun süre tartıştı. Şüpheli kadın, Taksim Güven Timleri tarafından gözaltına alındı. Taksim’de bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne götürülen kadının birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

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#Taksim#Polis#Beyoğlu

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