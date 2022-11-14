Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler anısına olay yerine karanfil bıraktılar

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İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen patlamanın ardından Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bugün saat 09.30 sıralarında terör saldırısının yaşandığı alana geldi. İkili, şehitlerin anısı için caddeye kurulan platforma karanfil bıraktı. Caddeden geçen vatandaşların da alana karanfil bıraktığı görüldü. Karanfil bırakmalarının ardından Beyoğlu Kaymakamı ve Beyoğlu Belediye Başkanı açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA DEMİRELLİ: ETKİLENMEDEN DEVAM ETMEK İÇİN MESAJ VERMEK İSTEDİK

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin yakınlarına, ailelerine, sevenlerine sabırlar diliyorum. İstiklal Caddemiz Beyoğlu'muzun, İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin göz bebeği. Bu hain saldırıyı yapmak isteyenler ülkemizin, milletimizin, birliğini, bütünlüğünü, hedef almak istemektedirler ama şunu ifade etmek istiyorum ki birliğimizi, bütünlüğümüzü, bozamayacaklar. Bugün burada 6 şehit olan vatandaşımızın anısına karanfil koyduk. Onları hem anmak için hem de buradan bir mesaj vermek için. Beyoğlu'muzun gözbebeği olan, Türkiye'mizin gözbebeği olan bu caddede canlı, kültürün, sanatın başkenti dediğimiz canlı günlere bir an önce bu olaydan etkilenmeden devam etmek için burada bir mesaj vermek istedik. Devletimiz bu saldırıyı yapanları yakalamıştır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Hep beraber buradayız. Tekrar başta Beyoğlu ilçemiz olmak üzere, halkımız olmak üzere tüm İstanbulluların, tüm ülkemizin, milletimizin, başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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HAYDAR ALİ YILDIZ: KİMSENİN BİZİ DİZ ÇÖKTÜREMEYECEĞİNİ DÜNYAYA HAYKIRACAĞIZ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "İstiklal hikayemizin ismini taşıyan İstiklal Caddesi'nde dün hain bir bombalı saldırı gerçekleşti. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. İnanıyorum ki birlik beraberlik içerisinde çok daha güçlü bir dayanışmayla hep birlikte yine yaralarımızı saracak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Güçlenen Türkiye, büyük Türkiye, inanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nı konuştuğumuz bu günlerde istikrara, birliğimize, beraberliğimize, yapılan bir saldırıdır. Kaybedilen canlar var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Bütün milletimizi Milli Mücadelemizin hikayesinin ismini taşıyan İstiklal Caddesi'ne sahip çıkmaya davet ediyorum. İstiklal Caddesi daha canlı olacak. Daha huzurlu, daha güvenli olacak ama hep birlikte buna sahip çıkacağız. Bugün itibariyle esnafımızı ziyaret edeceğim. İlerleyen günlerde yine esnafımızla beraber, sanatçılarımızla beraber İstiklal Caddesi'nde olacağız. Kimsenin bizi bu anlarda diz çöktüremeyeceğini bütün dünyaya buradan bir kez daha haykıracağız. İnanıyorum ki, İstanbullu İstiklal Caddesine sahip çıkacak. İstiklal Caddesi, istiklalimize yapılan bir saldırıdır bu. Güçlü devletimiz 12 saat gibi bir zaman dilimi içerisinde faili yakalamış ve emniyet güçlerinde şu anda gözaltında. Arkasında kim varsa gerekli olan da gerçekleştirilecek, yapılacaktır. İnanıyorum ki daha güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.