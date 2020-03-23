Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 10:59,
İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı...
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı. Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kadının etrafını sararken, olay yerine ambulans gelmesi bekleniyor
Karantinadan kaçan kadın olay yerine gelen ambulansla yeniden hastaneye götürülürken kadının olay yerinden alınmasının ardından belediye ekipleri kadının bulunduğu bölgeyi dezenfekte ederek temizledi.
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