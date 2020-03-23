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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 10:59, Son Güncelleme:/

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı...

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İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı...
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Taksim İlkyardım Hastanesi'nde  karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı. Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kadının etrafını sararken, olay yerine ambulans gelmesi bekleniyor

Karantinadan kaçan kadın olay yerine gelen ambulansla yeniden hastaneye götürülürken kadının olay yerinden alınmasının ardından belediye ekipleri kadının bulunduğu bölgeyi dezenfekte ederek temizledi.

Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki karantinadan kaçan kadın yakalandı
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İstanbulda hareketli dakikalar Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı...

İstanbulda hareketli dakikalar Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı...

İstanbulda hareketli dakikalar Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı...

İstanbulda hareketli dakikalar Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı...

İstanbulda hareketli dakikalar Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı...

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