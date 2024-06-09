Taksim Cumhuriyet Müzesi’ne kavuştu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Padişah I’inci Mahmud döneminde inşa ettirilen Osmanlı su mirasının simge yapılarından Taksim Maksemi’ni restore ederek, müze haline getirdi. Cumhuriyetin 100’üncü yılında Taksim Cumhuriyet Meydanı’na armağan edilen Cumhuriyet Müzesi’nin açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

‘İSTANBUL’UN KALBİNDEYİZ’

Sözlerine, “İstanbul’un kalbindeyiz” cümlesiyle başlayan İmamoğlu, açılışını yaptığı Cumhuriyet Müzesi’nin önünde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İstanbul’da yaşamak çok kıymetli. Taksim’in İstanbul’un kalbi olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Bir yanıyla da Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin şahitliklerini burada biliriz. Bu yönüyle İmparatorluktan Cumhuriyet’e uzanan bu tarihin her safhasını değerli biliriz, değerli buluruz ve bunun bugünkü temsilcileri olarak da insanlarımıza yakışan, sadece şehrimizin insanlarına değil, sadece milletimize değil, bütün insanlığa yakışan güzel bir şekilde onu yaşamak ve yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuz.

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Taksim’e yeni bir değer katmanın, insanların buraya gelmesine, tam da Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına yakışan yeni bir buluşma alanını katmanın da gururunu yaşıyoruz. Eminim her biriniz buraya girdiğinde, ‘Böylesi bir mekândan biz niçin uzak tutulduk’ ya da ‘Bu mekânı, bu şekliyle niye uzun yıllar kullanamadık’ diye hayıflanacaksınız. Ama bundan sonra inşallah çok güzel bir dönemi hep birlikte yaşayacağız.”

ATATÜRK’ÜN EŞYALARI DA SERGİLENİYOR

Padişah I. Mahmud tarafından 1732-33 yılları arasında inşa ettirilen Taksim Maksemi, yüzlerce yıl şehrin su ihtiyacının karşılanmasında etkin rol üstlenen önemli bir Osmanlı mirası. Cumhuriyet’in değerlerini ve kazanımlarını yansıtan kapsamlı içeriğiyle Kurtuluş’tan Kuruluş’a uzanan bir Cumhuriyet yolculuğu sunan müze, Osmantan Erkır ile Şişli’deki İBB Atatürk Müzesi’nin değerli katkılarıyla oluşturulan Atatürk’ün müşir üniforması, çizmesi, triko süveteri, kalpağı gibi kişisel eşyalarını içeren koleksiyonuyla da ziyaretçileri için özel bir deneyim mekânı olmayı amaçlıyor. Cumhuriyet Müzesi, pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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YENİ BAŞKAN YAVAŞ OLDU

Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı Birlik Meclisi 2024 Yılı Olağan 1. Toplantısı İstanbul Pendik’teki bir otelde yapıldı. Önceki başkan AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çocuklarının üniversite sınavına girmesini gerekçe göstererek toplantıya katılmadı. Birliğin CHP’li üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı başkan adayı olarak gösterdi. AKP’li üyelerin adayı da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk oldu.

Yavaş konuşmasında “Tarihin, kültürün korunması bizim atalarımıza karşı en büyük borcumuzdur. Geleceğe bunların uzanması lazım ve bunun da sonuçlarını Beypazarı’nda gördüm. Ankara’da da göreceğiz. Hem kültürümüzü koruyoruz, hem gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bir yandan da turizm ve istihdam sağlıyor” dedi. Yapılan oylama sonucunda, Tarihi Kentler Birliği’nin yeni başkanı 495 oyla Mansur Yavaş oldu. Rakibi Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise 221 oy aldı.