Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni

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Törene İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelengi Cumhuriyet Anıtı önüne konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Resmi törenin ardından parti ve STK temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Tören nedeniyle Taksim Meydanı’nda ve tören alanında geniş güvenlik önlemi alındı.

