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İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 27.04.2020 - 12:41,Son Güncelleme:

Taksim Cumhuriyet Anıtına sprey boya ile yazı yazan şüpheli yakalandı

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Taksim Cumhuriyet Anıtına sprey boya ile yazı yazan şüpheli yakalandı
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Taksim Cumhuriyet Anıtı'na isminin baş harfini yazan şüpheli gözaltına alındı. Yazı yazan şüphelinin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na bu sabah saatlerinde bir şüpheli tarafından sprey boya ile isminin baş harfi yazıldı. Polis ekipleri tarafından yazan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada spreyle yazı yazan kişinin M.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B.'nin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anıta sprey boya ile yazılan yazı ise temizlendi.

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