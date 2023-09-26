Taksim bombasına üç tahliye

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İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bombacı Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu beşi kadın 12 tutuklu sanık katıldı. Diğer tutuklu sanıklar ise cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada hiç konuşmayan ve diğer sanıklarla iletişim kurmayan Albashir, talebinin olup olmadığı sorulunca “Sadece kız kardeşimle konuşmak istiyorum” diye yanıt verdi.

MASANIN ALTINDA YATIYORDU

Duruşmada savunması alınan ve suç tarihinde 18 yaşından küçük olan Ahmed E., “Albashir’i işyerinde tanıdım. 24 saat masanın altında yatıyordu, hiç konuşmuyordu” dedi. Sanıklardan Mahmud Haso ise, “Kız geldi, başka odaya girdi. Sonra Fatma Carkes ile eşi geldi. Kimse bir şey bilmiyordu. Bu kız bilmem ne yapmış diye bahsetmeye başladılar. Kızın yüzü sapsarıydı” diye konuştu.

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YILDÖNÜMÜNE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, yakalandığında Ahlam Albashir ile aynı evde olan Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekariya Muhammed Şemmuni’nin yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Duruşma, saldırının yıldönümü olan 13 Kasım 2023’e ertelendi.