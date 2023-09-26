×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Taksim bombasına üç tahliye

Güncelleme Tarihi:

#İstiklal Caddesi#Bombalı Saldırı#DAVA
Taksim bombasına üç tahliye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 07:00

İstiklal Caddesi’nde altı kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili davada, bombacıyla aynı evde yakalanan üç kişi tahliye edildi. Duruşma, bombalı saldırının gerçekleştiği 13 Kasım’ın yıldönümüne ertelendi.

Haberin Devamı

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bombacı Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu beşi kadın 12 tutuklu sanık katıldı. Diğer tutuklu sanıklar ise cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada hiç konuşmayan ve diğer sanıklarla iletişim kurmayan Albashir, talebinin olup olmadığı sorulunca “Sadece kız kardeşimle konuşmak istiyorum” diye yanıt verdi.

MASANIN ALTINDA YATIYORDU

Duruşmada savunması alınan ve suç tarihinde 18 yaşından küçük olan Ahmed E., “Albashir’i işyerinde tanıdım. 24 saat masanın altında yatıyordu, hiç konuşmuyordu” dedi. Sanıklardan Mahmud Haso ise, “Kız geldi, başka odaya girdi. Sonra Fatma Carkes ile eşi geldi. Kimse bir şey bilmiyordu. Bu kız bilmem ne yapmış diye bahsetmeye başladılar. Kızın yüzü sapsarıydı” diye konuştu.

Haberin Devamı

YILDÖNÜMÜNE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, yakalandığında Ahlam Albashir ile aynı evde olan Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekariya Muhammed Şemmuni’nin yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Duruşma, saldırının yıldönümü olan 13 Kasım 2023’e ertelendi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstiklal Caddesi#Bombalı Saldırı#DAVA

BAKMADAN GEÇME!