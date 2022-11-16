Terörist Ahlam Albashır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı: Eylem talimatını 'hacı' kod adlı terörist verdi

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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından Albashır’la birlikte, saldırganın iletişim kurduğu ve patlamayla ilgisi olduğu değerlendirilen 50 kişi gözaltına alındı.

"KALABALIĞA BAKTI VE PATLAT TALİMATI VERDİ"

Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı mülakatta Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı.

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Albashır'ın resmi ifadesine ise dün akşam saatlerinde başlandığı öğrenildi.

TAKSİM BOMBACISININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince bin 200 güvenlik kamerası incelenerek yakalanan Albashır’in bombalı saldırıdan önceki ve sonraki anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Albashır, 15.17’de Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi’ne doğru yürüyor. Saat 15.30’da sırt çantasında bomba olan saldırgan patlamanın meydana geldiği banka oturuyor ve 16.11’e kadar bu banktan hiç kalkmıyor.

Saat 16.11 olduğunda terörist çantasını bırakıp banktan uzaklaşıyor. Saat 16.14’te patlama meydana geliyor. Terörist, Taksim Meydanı’na doğru koşarak uzaklaşıyor.