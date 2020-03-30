Taksilerin tek-Ã§ift plaka uygulamasÄ± baÅŸladÄ±

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± genelde yayÄ±nlayarak Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de taksilerin trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na kÄ±sÄ±tlama getirdi. Gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren genelgeye gÃ¶re, taksiler artÄ±k Â bir gece tek plaka, bir gece Ã§ift plaka olarak trafiÄŸe Ã§Ä±kabilecek.

KARARA UYMAYA BAÅžLADILARÂ



Genelgenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesiyle birlikte Ä°stanbul'da taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri bakanlÄ±ÄŸÄ±n genelgesine uymaya baÅŸladÄ±. Bir Ã§ok noktada taksilerin tek plaka olarak trafiÄŸe Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã–zellikle Fatih, Vatan ve Millet Caddeleri ile Aksaray ve CevizlibaÄŸ'da taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin yasaÄŸa uyduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

"VÄ°RÃœSTEN KORUNMUÅž OLURUZ"



AlÄ±nan plaka kÄ±sÄ±tlamasÄ± kararÄ±nÄ± deÄŸerlendiren taksici Ayhan ÅžaÅŸmaz, "Uygulama hem iyi bir uygulama hem de bu aralar iÅŸlerimiz Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k. Ekonomik olarak da bizlere katkÄ± saÄŸlayacak. VirÃ¼s Â sayÄ±sÄ± artÄ±kÃ§a insanlar korkuyor, mÃ¼ÅŸteri sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu ÅŸekilde inÅŸallah bir faydasÄ± olur" dedi.



