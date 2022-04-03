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Taksiler boş olmasına rağmen almadı, o anları görüntüledi, taksiciler tepki gösterdi

#İstanbul#Beyazıt#Taksi

İstanbul Beyazıt’ta bir kişi, sadece turistleri aldığını iddia ettiği taksileri görüntüleyince taksiciler tarafından saldırıya uğradı. Hiçbir taksiye gündüz boş olmasına rağmen binemeyen kişi, tepki gösterdi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Beyazıt’ta meydana geldi. Öğle saatlerinde taksicilerin beklediği alana gelen bir kişi, boş taksiye binmek istedi. Ancak taksiler içerisinde kimse olmamasına rağmen müsait olmadıklarını söyledi. Birden fazla kişinin bu şekilde cevap vermesi üzerine vatandaş, cep telefonuyla boş taksicileri tek tek görüntüledi.

TURİST ALAN BOŞ TAKSİLERİ GÖRÜNTÜLEYİNCE SALDIRIYA UĞRADI

Sadece turist aldığı iddia edilen taksiciler, kendilerini görüntüleyen kişiye bir de fiziki olarak saldırıda bulundu. Saldırıya rağmen kendisini almayan taksiyi ve taksicileri görüntüleyen vatandaş, taksicilerin turist dışında müşteri almamasına tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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#İstanbul#Beyazıt#Taksi

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