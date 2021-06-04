MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksiden indi kaçmaya başladı, böyle yakalandı
GeriGündem Taksiden indi kaçmaya başladı, böyle yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Taksiden indi kaçmaya başladı, böyle yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Sultanbeyli'de polis denetiminde durdurulan taksiden inip kaçmaya başlayan yolcu, yaşanan kovalamacayla yakalandı. Yolcunun kaçmak isterken takside bıraktığı kutudan 5 kilo uyuşturucu çıktı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin denetim sırasında durdurulan taksideki yolcu, aniden kapıyı açtı ve araçtan inerek kaçmaya başladı. Polisler de hemen kaçan şüphenin peşine düştü. Yaşanan kovalamacada yolcu denetim noktasının yakınındaki karakoldan çıkan polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis yolcunun takside bıraktığı kutuyu açtığında ise 5 kilo bonzai ele geçirdi. H.Ö. olduğu ve 3 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu öğrenilen yolcu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin kaçma anı ve gözaltına alınması kameralara yansıdı.

Taksiden indi kaçmaya başladı, böyle yakalandı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi