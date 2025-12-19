×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Taksiden 15 bin TL çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı kameraya böyle yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Hırsızlık#Taksici
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 19:54

ANKARA'da müşteri gibi bindiği taksiden 15 bin lira çalan T.K. isimli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Altındağ ilçesinde taksi şoförünün aracından 15 bin lirasının çalındığı yönünde şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplr, Altındağ'da taksiye müşteri gibi binerek şoföre ait 15 bin TL nakit parayı çalan kadın şüpheliyi, araç içi kamerasından tespit etti.

PARALARI ALMA ANI KAMERADA 

 İsminin T.K. olduğu saptanan şüphelinin, çantasını kamufle aracı olarak kullanarak kolçak içerisinden 4 bin TL, torpido gözünden ise 11 bin TL nakit parayı çalıp araçtan indiği anlar, kamera kaydına yansıdı. Şüpheli T.K., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Hırsızlık#Taksici

BAKMADAN GEÇME!