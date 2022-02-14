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Taksideki düzenek hayrete düşürmüştü! Sırrı çözüldü

#Taksi#Turist#Eminönü

İstanbul Eminönü'nde bir taksici Aksaray'dan aldığı yolcuyla birlikte denetime takıldı. Taksimetrede 250 TL yazması ekipleri şüphelendirdi. Ekiplerin araçta yaptığı incelemede direksiyonun altında bir düğme bulundu. Otoparka çekilip inceleme yapılan taksideki düzeneğin panik butonu olduğu tespit edildi. Taksi ücretinin yüksek olmasının nedeninin ise taksi sürücüsünün yeni müşteri bindiği zaman taksimetreyi sıfırlamamasından kaynaklandığı belirlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrollerde yapıldı. Denetimlerde 4 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 2 taksiciye de taksimetreden dolayı toplamda 3291 TL ceza kesildi.

Taksideki düzenek hayrete düşürmüştü Sırrı çözüldü

DİREKSİYON ALTINDA ŞÜPHELENDİREN DÜĞME

Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne getiren taksici denetime takıldı. Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı. Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü. Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı. Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu. Taksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Zevkler ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi. Durdurulan taksi şoförü Göksel Zevkler'e taksimetreden bin 823 lira, 196 lira da emniyet kemerinden ceza uygulandı. 

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ARAÇ İNCELENDİ

Taksi emniyet müdürlüğü otoparkına götürülerek incelendi. Taksideki düzeneğin panik butonu olduğu tespit edildi. Taksi ücretinin yüksek olmasının nedeninin ise, taksi sürücüsünün yeni müşteri bindiği zaman taksimetreyi sıfırlamamasından kaynaklandığı belirlendi.

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Taksimetre ve emniyet kemerinden dolayı ceza kesilen taksici Osman Şahin, "Emniyet kemeri takamıyorum. Çocukluğumdan beri üzerimde bir stres var. Ondan dolayı takmıyorum. Durak yolcusu 20 TL zaten yabancı değil ki Türk yolcu. Yakın mesafe olduğu için açmadım. 20 TL tutuyor zaten. Abartılacak bir durum yok" dedi. Bir diğer taksi şoförü de yeni yolcu indirdiği için emniyet kemeri takmayı unuttuğunu söyledi.

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Taksideki düzenek hayrete düşürmüştü Sırrı çözüldü

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