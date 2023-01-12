Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Taksideki dehşet! Şoförü taşla hastanelik eden şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Kepez#Taksi
Taksideki dehşet Şoförü taşla hastanelik eden şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 11:25

Antalya'nın Kepez ilçesinde bindiği taksinin şoförü Mesut Dertli'nin (45) başına taşla vurup, yaralayan Hüseyin Şahin (23) tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin kullandığı taksiye binen Hüseyin Şahin, Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. İstediği yere gelince Şahin, bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği taşla taksi şoförü Dertli'nin başına vurdu. Kendini korumaya çalışan Dertli'ye, Şahin taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Şahin kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksideki dehşet Şoförü taşla hastanelik eden şüpheli tutuklandı

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ile polisten yardım istedi. Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi. Dertli, ameliyat sonrası taburcu oldu.

Taksideki dehşet Şoförü taşla hastanelik eden şüpheli tutuklandı

Polis ise Hüseyin Şahin'i kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahin, tutuklandı. 

Haberin Devamı

İlgili Haber

Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik ettiBindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik ettiHaberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Taksicinin başına taşla vurup hastanelik etti
daha fazla video içinTaksicinin başına taşla vurup hastanelik etti
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Kepez#Taksi

BAKMADAN GEÇME!

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu?

#Estetik
El Chaponun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak? 'Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası'

#Ovidio Guzman
Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin