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Takside vahşet! 3 yolcunun dövdüğü taksici öldü

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#İstanbul#Taksim#Taksi
Takside vahşet 3 yolcunun dövdüğü taksici öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:00

İstanbul Taksim’deki 3 kişi dün 03.00 sıralarında Aydın Altun’un (52) kullandığı taksiye bindi. Altun araç içerisinde kavga etmeye başlayan 3 kişiyi Fatih Çapa’da indirmek istedi.

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Küfürler eden 3 şüpheli daha sonra taksiciye vurmaya başladı. Kavga araç dışında da devam etti. Altun’u öldüresiye döven şüpheliler koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Altun’u hastaneye götürdü. Hastanede sabaha kadar tedavisi devam eden Altun, aldığı ağır darbeler sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

'GEREKEN CEZA VERİLSİN'

Altun'un yakınlarından Ersoy Aksu, “Acımız çok büyük. Ben şu anda bir şey anlatamıyorum. Gerekli cezaların verilmesini istiyorum” dedi. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Maalesef bir arkadaşımızı kaybettik. Maalesef böyle kelle koltukta bir meslek icra ediyoruz” diye konuştu.

 

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#İstanbul#Taksim#Taksi

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