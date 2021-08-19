Takside korku dolu anlar! Kâbusu yaşadı: Para yerine bıçak çıkardı

Kâbus dolu gece taksici Turgut Gültaş’ın Üsküdar’dan bir müşteriyi aracına almasıyla başladı. Taksici Turgut Gültaş müşterisini Ümraniye’ye götürdü. Müşteri para yerine bıçak çıkardı, boğazına dayadı.

Taksici Turgut Gültaş, gaspçının bir anlık boşluğundan yararlandı ve ardından aracın içinde arbede başladı. O anlarda araçtaki güvenlik kamerası kayıttaydı. Arabanın içinde kısa süreli arbede yaşandı. Gültaş, saldırganı ayağından çekerek araçtan dışarı atmaya çalıştı. Turgut Gültaş, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Olayı anlatan Gültaş, "Öbür tarafa gittim geldim. Telefonla parayı ver dedi. Buyur dedim. Orda duruyor kardeşim dedim. Oradan bir boşluk yaptığı anda ben kendimi dışarıya attım. Cama tekme attı. Arabamın camını kırdı. Ben sol bacağından kaptığım gibi arabanın arkasına attım. O arada semt mahalle toplandı. Kızın biri soda şişesi attı. Biri yangın tüpü sıktı" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR HEMEN POLİSE HABER VERDİ

Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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