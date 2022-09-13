Takside dehşet anları! Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı, gaspçı yakalandı

Haberin Devamı

Tomtom Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda saat 05.00 sıralarında yaşanan olayda taksici Gaffari T., 34 TDU 62 plakalı ticari taksiyle gece Esenler metro bölgesinden bir yolcuyu aldıktan sonra Beyoğlu istikametine doğru ilerlemeye başladı. Taksim bölgesine gelen taksi sürücüsü, müşterinin istekleri doğrultusunda bu bölgede bir süre dolandı.

Bir bankaya ait bankamatikten para çeken şahıs, daha sonra tekrar araca binerek hareket etmesini istedi. Caddeye gelindiğinde ise araçtaki şahıs, taksiciyi gasp etmek için bıçak çekti. Gaspçının bıçak çekmesi üzerine taksi sürücüsü Gaffari T., kendisini araçtan aşağıya atarak arkasına bile bakmadan kaçmaya başladı.

Haberin Devamı

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRÜP YAKALADI

Gaspçı ise sürücü koltuğuna geçerek araçla hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayın şokunu atlatan ticari taksi sürücü Gaffar T.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Fatih’e giderek taksiyi burada terk ettiği tespit edildi. Takside inceleme yapan ekipler ardından sahibine teslim etti.

Öte yandan gaspçıyla ilgili çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Faruk T. olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda şehir dışına kaçtığı tespit edilen gaspçı, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

BIÇAK ÇEKİLİNCE ARAÇTAN İNİP ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

Beyoğlu’nda taksi sürücüsünün gaspa uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ticari taksi içerisinde yaşanan hareketli anlar, daha sonrasında taksi sürücüsünün araçtan atlayarak kaçması ve gaspçının da araca binip olay yerinden uzaklaması yer alıyor.