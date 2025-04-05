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Takside dayak... Tokat attı, Boğazını sıktı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Esenyurt#Taksi
Takside dayak... Tokat attı, Boğazını sıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 07:00

Taksiye binen kadın, şoför tarafından darp edildi. Yakalanan saldırgan Muhsin D. adliyeye sevk edildi.

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İSTANBUL Esenyurt’a bağlı Zafer Mahallesi’nde bulunan Adile Naşit Bulvarı’nda geçen gün, taksiye binen Efnan Hacer D. ve arkadaşı ile şoför arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taksici, yolculardan ön koltukta oturan Efnan Hacer D.’ye saldırdı. Taksi şoförü Hacer D.’yi tokat atarak darp etti. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi, tarafları ayırmaya çalıştı. Olayın ardından Hacer D.’nin şikâyetçi olması üzerine şüpheli taksici Muhsin D. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şoför Muhsin D. ‘kasten yaralama ve tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Taksi içerisinde ve dışında yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Takside dayak... Tokat attı, Boğazını sıktı

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#İSTANBUL#Esenyurt#Taksi

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