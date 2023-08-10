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İstanbul'da taksimetre kavgası... Tekme ve yumruklar havada uçuştu

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#İstanbul#Kadıköy#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 09:21

İstanbul'da yine bir taksimetre kavgası yaşandı. Kadıköy'de aldığı yolcuyu İstanbul Havalimanı'na taksimetre açmadan götürmek isteyip pazarlık yapan taksici, yolcuyla pazarlık yaptığı sırada kendisine tepki gösteren vatandaşla kavga etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy’den İstanbul Havalimanı’na gitmek isteyen yolcuyu taksimetre açmadan 900 TL’ye götürmek isteyen taksi şoförünü bir başka vatandaş, İstanbul Havalimanı’nın 900 TL tutmayacağını söyleyerek uyardı.

İstanbulda taksimetre kavgası... Tekme ve yumruklar havada uçuştu

YOLCUYLA KAVGA ETTİ

Bu sırada taksi şoförü ile kendisini uyaran kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında engelli olduğu iddia edilen yaşlı bir kişi, taksi şoförü ile tartışan kişiye tepki gösterdi. Bunun üzerine taksi şoförü ile tartışan kişi, yaşlı adamın üzerine yürüdü.

İstanbulda taksimetre kavgası... Tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Bu durumu gören taksi şoförü de, daha önce kendisini uyaran sonra da yaşlı adamın üzerine yürüyen kişiyle kavgaya tutuştu. Vatandaşların araya girip ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbulda taksimetre kavgası... Tekme ve yumruklar havada uçuştu

 

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#İstanbul#Kadıköy#Taksi

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