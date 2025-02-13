Taksiciyi öldüren katile en ağır ceza! Savunması 'pes' dedirtti... 'Karşı tarafın içi soğuyacak ama benim hakkım yenmiş olacak'

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Olay, 15 Ekim 2023 tarihinde Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksiye binen Mustafa Gülbaş, kardeşine neden tokat attığını sorarak önce şoför Murat Karaca'yı darbetti ardından tabanca ile ateş açtı. Karaca'ya 14 mermi isabet ederken, bu sırada kayan taksi 2 kamyonete çarptı. Gülbaş kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan Mustafa Gülbaş, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk babası Murat Karaca'nın cenazesi Karamürsel ilçesine bağlı Akpınar köyünde toprağa verilirken, olay taksi içindeki araç kamerasına yansıdı.

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'OLAYI PLANLAMADIM'

Olay ile ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianameyle Mustafa Gülbaş hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘Ateşli silahlar kanununa aykırılık' suçlarından dava açıldı.

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın karar duruşması görüldü. Taraf avukatları ve öldürülen Murat Karaca'nın ailesinin hazır bulunduğu duruşmaya SEGBİS ile katılan Mustafa Gülbaş, olayın tasarlama olmadığını belirterek, "Benim bu kadar olayın zamanlamasını ayarlamam mümkün değildir. Maktulün orada olduğunu nereden bileceğim? Hasım olsam daha önce olayı gerçekleştirirdim. Olayın şokuyla kaçtım; sonra da kendim teslim olarak silahın yerini söyledim ve telefonu teslim ettim. Olayı planlamadım. Planlasam daha farklı hareket etmem gerekirdi. Tüm olanları samimi şekilde, yalan söylemeden anlattım" dedi.

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'BENİM HAKKIM YENMİŞ OLACAK'

Tahliyesini talep eden sanık Gülbaş, "Silah elimden kurulu ve hazır değildi. Zaten planlasam kurulu olurdu. Maktulün elinde bıçak olduğunu düşündüğüm maddeyi görünce silah çektim. Araçta bıçak bulundu, gerçekleri anlattım. Murat'ı tanıyordum, benim kardeşimi sebepsiz yere dövdü. Bizden güçlüler diye 10 sene önce barışmayı teklif ettim. Bir şey yapacak olsam, o zaman yapardım. Olay nedeniyle pişmanım. Vicdan yaptığım için kaçmadım, teslim oldum. Bana bıçakla saldırılmıştır. Bırakın tasarlamayı, öldürmeyi bile istemedim. Hedef alacak konumda dahi değildim, silahı doldurmaya çalışıyordum. Eğer iddianamedeki gibi ceza alırsam belki karşı tarafın içi soğuyacak ama benim hakkım yenmiş olacak. Hürriyetten yoksun kılma suçunu işlemedim. Sadece arabayı sürmesini istedim. Asıl maktul kapıyı kilitleyerek benim hürriyetimi kısıtladı" diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, Mustafa Gülbaş'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbede, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına, 'Ateşli silahlar kanununa aykırılık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. (DHA)