Taksiciyi maske kurtardı

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Denetimler sırasında taksi şoförü Hacı Mehmet Yaman da el kaldıran bir kişiyi almadığı gerekçesiyle ceza kesilmek üzere durduruldu. Polisler taksiciye aracının bağlanacağı ve ceza kesileceği söyledi. Taksici, polis ekiplerine tepki göstererek “Evet, müşteriyi almadım ama nedeni var” dedi.



‘BEN ASLA MÜŞTERİ SEÇMEM’



Polis ekipleri itiraz üzerine ceza yazmayarak Yaman’ı dinledi. 27 yıllık taksi şoförü olduğunu söyleyen Yaman, “Sağlık sorunlarım var. Bu nedenle hiç maskemi çıkarmam. O müşteriye ‘Maskeniz yok, sizi taksiye alamam’ dedim. Sonra devam ettim. Ben müşteri seçen bir taksici değilim. Maske takmadığı için almadım. Bunun için bana ceza yazmayın” dedi.



Polis ekipleri itiraz üzerine ihbarı yapan polis memuru ile irtibata geçti. Polis memuru müşterinin maskesiz olduğunu teyit edince Hacı Mehmet Yaman’a ceza kesilmedi. Yaman “Ceza kesilseydi arabam bağlanacaktı. Cezası da çok ağır. Ancak kuralları uyguladığım için ceza kesilmedi” dedi.