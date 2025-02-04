Taksiciyi bıçakla gasbetmeye çalışmıştı, ifadesi ortaya çıktı: Arkadaşım kahveme uyuşturucu madde atmış

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Olay, 29 Kasım'da saat 00.00'da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ünlüer, Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı araca bindi. Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ünlüer'e ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ünlüer, pos cihazını istedi. Taksici, pos cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ünlüer, belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan Paktan, bir süre takside Ünlüer ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ünlüer ise olay yerinden kaçtı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan Emirhan Ünlüer, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sol elinden yaralanan Hakan Paktan ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktı.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Araç içi güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Emirhan Ünlüer hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. Polis, Emirhan Ünlüer'i yeniden gözaltına aldı. Ünlüer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Ünlüer hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Ünlüer, bugün Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ünlüer ifadesinde, 14 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladığını, olay günü ise bir arkadaşıyla otururken arkadaşının kendisinden habersiz kahvesine uyuşturucu madde attığını ileri sürdü. Ünlüer, "14 yaşında uyuşturucuya başladım ve daha önce uyuşturucu tedavisi gördüm. Sabıkam dahi yok. Hiçbir canlıya zarar verecek biri değilim. Arkadaşımla kahve içiyorduk. Benden habersiz kahveme uyuşturucu madde koymuş. Olay gününü hiç hatırlamıyorum. Zarar vermek istemedim. Para ödememek için korkutmak istedim. Taksici bıçağı benden almak isterken yaralandı" dedi.

HAKİM: 21 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDAKİ BIÇAĞI YANINDA NEDEN TAŞIYORSUN?

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Ünlüer, hakimin 21 santimetre uzunluğundaki bıçağı yanında neden taşıdığını sorusuna ise "Ailevi problemlerimden dolayı sokakta yaşıyorum. Bıçağı da o yüzden aldım" yanıtını verdi.

‘EĞER BIÇAĞI TUTMASAYDIM BUGÜN BURADA OLMAZDIM’

Olay günü yaşadıkları sorulan Paktan ise taksiye bindikten sonra bıçaklandığını söyledi ve kolundaki bandajı gösterdi. Paktan, “Yolda giderken sıcakladığını belirterek montunu açtı ve bu durumdan şüphelendim. Daha sonra Akgedik Mahallesi'ne geldiğimizde saldırıyı gerçekleştirdi. Eğer bıçağı tutmasaydım bugün burada olmazdım. Aracıma alkol ve uyuşturucu madde kullananlar da binebiliyor. Ancak şahsın hal ve hareketleri uyuşturucu madde etkisindeymiş gibi değildi. Gayet normal bir şekilde konuşuyordu" dedi. Paktan şikayetçi olduğunu söyledi.

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Mahkeme heyeti, Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden Emirhan Ünlüer'in daha önceki tedavisine ilişkin dosyasını isteyerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 18 Mart 'a ertelendi.