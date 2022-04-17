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Taksiciye yolcu tekmesi

#Taksi#Yolcu#Ücret
Taksiciye yolcu tekmesi

İstanbul Nişantaşı'nda taksiye binen kadın yolcu ile şöför arasında mesafe ve ücret yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası şöför aracını durdurdu. Bu duruma kızan yolcu taksinin canlarını tekmeleyerek tepki gösterdi.

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İstanbul Nişantaşı’ndan taksiye binen kadın yolcu, gideceği yere henüz varmadan 50 liradan fazla para vermeyeceğini söyleyerek şoför ile tartıştı, hakaret etti. Şoför yaşananları cep telefonu ile kaydetti. Bunu fark eden yolcu, aracın camlarına ve direksiyon başındaki şoföre tekme attı.

‘50 LİRA VERECEĞİM’

Araçtan indirmediği yolcuyla şikâyet için polis merkezine giden taksi şoförü Enver Kaya, kadının emniyetin bahçesinden kaçtığını iddia etti. Taksi şoförü Enver Kaya, şunları söyledi: “Çağlayan Adliyesi’nin altından giriş yaparken müşteri bana ‘Sen devam et ben sana zaten 50 lira vereceğim’ dedi. Taksimetreye baktım ‘Zaten şu an 51 lira yazıyor’ dedim. ‘Gideceğiniz yere daha var. Daha da yazacaktır’ dedim. ‘Ben sana başka para ödemem’ dedi.

‘Ben size hizmet veriyorum ama siz bana ödeme yapmayacağınızı söylüyorsunuz’ deyince bana ‘Beni götüreceksin’ dedi. Tünel çıkışında dörtlülerimi yakarak aracı durdurdum. ‘Ben iniyorum sana da para vermiyorum’ dedi. Camları tekmelemeye başladı. Cep telefonu kameramın açık olduğunu görünce bana tekme atmaya başladı.”

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#Taksi#Yolcu#Ücret

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