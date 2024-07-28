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Taksicinin yolcu pazarlÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±! Otelle anlaÅŸarak fahiÅŸ fiyattan turist taÅŸÄ±yor... MeslektaÅŸlarÄ±ndan tepki geldi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Taksi#Turist#Otel
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 14:40

Sultanahmet'te otellerle anlaÅŸarak fahiÅŸ fiyattan turist taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iddia edilen taksiciye meslektaÅŸlarÄ± tepki gÃ¶sterdi. O anlar kameraya yansÄ±dÄ±.

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Sultanahmet'te taksiciler, iddiaya gÃ¶re otellerden aldÄ±klarÄ± turistleri taksimetre fiyatÄ±nÄ±n iki katÄ±na anlaÅŸarak taÅŸÄ±yan meslektaÅŸlarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

OTEL Ã‡ALIÅžANI Ä°LE EL SIKIÅžIYOR

YaÅŸananlar cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde otelden turisti alarak aracÄ±na gÃ¶tÃ¼ren taksici, ardÄ±ndan otel Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ile el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±yor. Otel Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ise taksiciye turistten ne kadar Ã¼cret alacaÄŸÄ±nÄ± tembihliyor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Ã§eken taksiciler, turistin araca binmesinin ardÄ±ndan meslektaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±na giderek tepki gÃ¶steriyor.

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Taksicinin yolcu pazarlÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Otelle anlaÅŸarak fahiÅŸ fiyattan turist taÅŸÄ±yor... MeslektaÅŸlarÄ±ndan tepki geldi

Edinilen bilgilere gÃ¶re Ã¶zellikle otellerin yoÄŸun olduÄŸu tarihi Sultanhanmet bÃ¶lgesinde bazÄ± otel Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve taksiciler arasÄ±nda kurulan telegram gruplarÄ±ndan turist yolcu pazarlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lÄ±yor. Otel Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, komisyon karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± turistleri anlaÅŸtÄ±klarÄ± taksicilerin fahiÅŸ fiyattan taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.

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Taksicinin yolcu pazarlÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Otelle anlaÅŸarak fahiÅŸ fiyattan turist taÅŸÄ±yor... MeslektaÅŸlarÄ±ndan tepki geldi

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#Taksi#Turist#Otel

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