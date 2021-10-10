Taksicinin milli sporcu Berke İnaloğlu'nu vurmadan önceki görüntüleri çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokBunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok#Satırlı Saldırı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Oarganize Suç
ABDye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettirABD'ye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir #MHP
Mahkeme kararı gerekmeyecek e-Devlette yeni hizmetMahkeme kararı gerekmeyecek! e-Devlet'te yeni hizmet#E-Devlet
Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren sözlerHatay'daki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü! Şaşkına çeviren sözler#Hatay
Nefesler tutuldu, beklenen olmadı Altın fiyatlarında hayal kırıklığıNefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığı#Altın Fiyatları
Vidasına kadar Türk firmaları üretti İlk uçuşa hazırlanıyor... Korku salacakVidasına kadar Türk firmaları üretti! İlk uçuşa hazırlanıyor... Korku salacak#Savunma Sanayii
ABDyi açık açık tehdit etti... 3. Dünya Savaşı uyarısıABD'yi açık açık tehdit etti... 3. Dünya Savaşı uyarısı!#Çin
Gündüzün intikamını geceden alanlar... Siz de bu grubun bir üyesi olabilirsinizGündüzün intikamını geceden alanlar... Siz de bu grubun bir üyesi olabilirsiniz#Uyku Sağlığı
Koronadan korkunç sonuç Ülke ülke açıkladılar... Çok konuşulacak Türkiye detayıKorona'dan korkunç sonuç! Ülke ülke açıkladılar... Çok konuşulacak Türkiye detayı#Koronavirüs
Önce düştü, sonra nakavt etti Tarihi maçta ağır sıklet kemerinin sahibi...Önce düştü, sonra nakavt etti! Tarihi maçta ağır sıklet kemerinin sahibi...#Tyson Fury
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendiHacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi#Hacı Sabancı
Ailene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo ZannaAilene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef! Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo Zanna#Masterchef
VJ Bülent: 8 aydır yastayımVJ Bülent: 8 aydır yastayım#VJ Bülent
HABERLERGündem Haberleri

Taksicinin milli sporcu Berke İnaloğlu'nu vurmadan önceki görüntüleri çıktı

#Zonguldak#Serhat Demir#Berke İnaloğlu
Taksicinin milli sporcu Berke İnaloğlunu vurmadan önceki görüntüleri çıktı

Zonguldak'ta taksi şoförü Serhat Demir'in tartıştığı milli diskçi Berke İnaloğlu'nu vurmadan önce silahla tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, önceki gün Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Serhat Demir ile aynı yöne giden milli diskçi Berke İnaloğlu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Demir, İnaloğlu'na tabancayla 5 el ateş etti. Sol bacağına 3 kurşun isabet eden İnaloğlu yaralandı.

Taksicinin milli sporcu Berke İnaloğlunu vurmadan önceki görüntüleri çıktı

İnaloğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Demir ise ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu arada olayla ilgili cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Demir'in İnaloğlu'nu vurmadan önce tabanca ile tehdit ettiği görülüyor.

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

İlgili Haber:Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru!

İlgili Haberler:

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuABD'ye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Serhat Demir#Berke İnaloğlu