Taksicinin katilleri yakalandı

Haberin Devamı

Açılan ateşte evli ve iki çocuk sahibi taksici Kubiloğlu hayatını kaybetti, 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı. Yapılan araştırmada saldırıyı Y.Ö., E.A. ve yaşı küçük olduğu anlaşılan İ.Ö. ve A.B.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Kimlikleri deşifre edilen 4 kişinin taksiye binen 2 kişinin husumetlisi oldukları ve takip ederek saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi. Polis, saldırıya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda pompalı tüfek ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçti. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Y.Ö. ve İ.Ö. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrolle serbest kaldı.