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Taksicinin katilleri yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Taksice#Polis
Taksicinin katilleri yakalandı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 07:00

İstanbul’da taksici Samet Kubiloğlu, 30 Temmuz günü saat 05.25 sıralarında iki kişiyi Beyoğlu’ndan Gaziosmanpaşa’ya götürdü. Adrese geldikleri sırada taksiye peş peşe ateş açıldı.

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Açılan ateşte evli ve iki çocuk sahibi taksici Kubiloğlu hayatını kaybetti, 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı. Yapılan araştırmada saldırıyı Y.Ö., E.A. ve yaşı küçük olduğu anlaşılan İ.Ö. ve A.B.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Kimlikleri deşifre edilen 4 kişinin taksiye binen 2 kişinin husumetlisi oldukları ve takip ederek saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi. Polis, saldırıya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda pompalı tüfek ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçti. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Y.Ö. ve İ.Ö. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Taksicinin katilleri yakalandı

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#İstanbul#Taksice#Polis

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