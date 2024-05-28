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Taksicinin 'Evde çocuklarım bekliyor' sözüne 'Taksimetre çalışıyor' diye yanıt verip saldırdı

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#Bursa#Osmangazi#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 15:31

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde taksisine yolcu olarak bindiği H.T.'yi darbeden Ufuk İ., gözaltına alındı.

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Olay, pazar günü Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi’nde meydana geldi. H.T. isimli taksici, 16 T 0155 plakalı aracına 2 yolcu aldı. Araca binen yolcular, bir süre farklı mahallelere giderek buralardan alışveriş yaptı. Durumdan şüphelenen H.T. yolculara, "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız indireyim sizi" dedi.

Bu sözlere sinirlenen ve sürücünün yanında oturan yolcu, "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında yolcu, sürücüyü direksiyonda darbetti. O anlar ise araç kamerasına yansıdı. Aldığı darbeler sonucu taksici aracı durdururken, inen yolcular ise 'Sen de dışarı çık' diyerek bağırdı. Bunu fırsat bilen H.T., aracıyla hızla uzaklaştı.

Taksicinin Evde çocuklarım bekliyor sözüne Taksimetre çalışıyor diye yanıt verip saldırdı

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H.T., yaşadığı olay sonrası Küçükbalıklı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Araç içi kamera ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ufuk İ. olduğunu belirledi. Ufuk İ., sabah saatlerinde gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ufuk İ.'nin işlemleri devam ediyor.

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#Bursa#Osmangazi#Taksi

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