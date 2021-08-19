MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksicinin boğazına bıçak dayayan gaspçı, düşürdüğü telefon sayesinde yakalandı
GeriGündem Taksicinin boğazına bıçak dayayan gaspçı, düşürdüğü telefon sayesinde yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ramazan EĞRİ /DHA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 18:28 | Son Güncelleme:

Taksicinin boğazına bıçak dayayan gaspçı, düşürdüğü telefon sayesinde yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Üsküdar'da taksici, aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi. Gasp dehşeti taksideki kameraya yansırken gaspçı düşürdüğü cep telefonundaki fotoğraftan yola çıkılarak yakalandı.

Üsküdar'da Turgut Gültaş'ın aracına yaklaşık 1 ay önce Özbekistan uyruklu Ollayor Allanazarov müşteri gibi bindi. Gültaş, müşterisini Ümraniye'ye götürdü. Burada bıçak çıkararak Gültaş'ın boğazına dayayan Allanazarov parasını istedi. Bu sırada arbede yaşandı. Allanazarov, taksicinin 550 lirasını ve cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Ancak Allanazarov kaçarken çantasını düşürdü.

Taksicinin boğazına bıçak dayayan gaspçı, düşürdüğü telefon sayesinde yakalandı

Taksici Turgut Gültaş'ın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Çantadaki cep telefonu incelenerek Ollayor Allanazarov tespit edildi. Taksicinin teşhis ettiği saldırganın evine giden polis, Allanazarov'u bulamadı. Polis, eşiyle konuştuğu sırada Allanazarov aradı. Polis, eşiyle buluşmak için Üsküdar metro istasyonuna giden Ollayor Allanazarov gözaltına aldı. Ollayor Allanazarov sevkedildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Taksicinin boğazına bıçak dayayan gaspçı, düşürdüğü telefon sayesinde yakalandı


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi