Taksicilerin genel kurulunda olay bitmiyor! Kürsüden ip attı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İki kira ödüyor gibiyim Aidat zamları yüzde 70’i aştı… Vatandaşlar ne yapabilir'İki kira ödüyor gibiyim!' Aidat zamları yüzde 70’i aştı… Vatandaşlar ne yapabilir?#Aidat Zammı
Taksicilerin genel kurulunda olay bitmiyor Kürsüden ip attıTaksicilerin genel kurulunda olay bitmiyor! Kürsüden ip attı #İstanbul
Güzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalyanın Godmotherı 86 yaşında hayatını kaybettiGüzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalya'nın 'Godmother'ı 86 yaşında hayatını kaybetti#Organize Suç
Uçakla seyahatte PCR şartı kararı Valiliklere genelge gönderildiUçakla seyahatte PCR şartı kararı! Valiliklere genelge gönderildi#Pcr Testi
Ve belgeler sızdı... Korona resmen ona yaramışVe belgeler sızdı... Korona resmen ona yaramış!#ABD
İğrençsin patron Tantunici kendisini böyle savunduİğrençsin patron! Tantunici kendisini böyle savundu#Tantuni
Tansiyon düşmüyor... Bir kriz daha Suçluyu açıkladıTansiyon düşmüyor... Bir kriz daha! Suçluyu açıkladı#Ukrayna
Ada ülkesinin dünyayla bağı koptuAda ülkesinin dünyayla bağı koptu#Tonga
Demirören Holdingden Azerlotereyaya yatırımDemirören Holding'den Azerlotereya'ya yatırım#Demirören Holding
TikTokta tehlikeli moda... Grip ilaçlı ölüm yemeğiTikTok'ta tehlikeli moda... Grip ilaçlı ölüm yemeği #Tiktok
Yeni yıl kararı alıp spor yapmak Çoğu kişi şubat ortasında bırakıyor, peki pes etmeyenlerin sırrı neYeni yıl kararı alıp spor yapmak! Çoğu kişi şubat ortasında bırakıyor, peki pes etmeyenlerin sırrı ne?#SPOR
Sandığınızdan çok daha yaygın Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordumSandığınızdan çok daha yaygın! 'Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordum'#Sağlık
Kiracılarına dehşeti yaşatmıştı Kan donduran sözler...Kiracılarına dehşeti yaşatmıştı! Kan donduran sözler...#İstanbul
Güzin ile Baha şimdi ne yapıyor Tek pişmanlığım alkol bağımlılığımGüzin ile Baha şimdi ne yapıyor? 'Tek pişmanlığım alkol bağımlılığım' #Güzin İle Baha
Transparan Gülşen Kıyafeti olay oldu...Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu...#Gülşen
HABERLERGündem Haberleri

Taksicilerin genel kurulunda olay bitmiyor! Kürsüden ip attı

#İstanbul#Taksiciler Esnaf Odası#İrfan Öztürk

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimleri yapılırken adaylardan İrfan Öztürk, kürsede konuşması sırasında mevcut başkan Eyüp Aksu'ya "Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün. Bu yağlı urganın benim boynuma asılı değil, bu yağlı urganın Eyüp Aksu'nun boynuna asılması için bunu atıyorum" diyerek idam ipi attı. Öztürk'ün bu eyleminden sonra salonda sözlü tartışmalar yükseldi. Eyüp Aksu ise idam ipini yerden aldı ve kürsüye çıkarken hiçbir şey demeden yere bıraktı.

Haberin Devamı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurulu yapılıyor. Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul'un başkanlık için yarışıyor.

Adayların konuşma yaptığı esnada salonda üyeler arasında sık sık tartışma yaşandığı ve polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Adaylardan Yahya Uğur, "Biz Belediye'yle dikleşmeden ama haklarımızı sonuna kadar dik durarak beyefendice zerre kadar hakkımızdan feragat etmeden savunacağız" dedi.

Gözden Kaçmasın

Taksicilerin genel kurulunda başkana kürsüden ip attı İşte o anlar...Taksicilerin genel kurulunda başkana kürsüden ip attı! İşte o anlar...Haberin Tüm Görselleri

"YAPACAĞIM HAMLEDEN ÖZÜR DİLİYORUM" DİYEREK URGAN ATTI

Adaylardan İrfan Öztürk ise vaatlerini anlattıktan sonra mevcut yönetimin yolsuzluk yaptığını iddia etti. Öztürk, babasının da taksici olması nedeniyle 59 yıldır bu taksicilik mesleğinden ekmek kazandığını ve diğer adayların şu an taksicilik yapmadığını öne sürdü.

Haberin Devamı

Öztürk, "Yapacağım hamleden dolayı özür diliyorum. Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün. Bu yağlı urganın benim boynuma asılı değil, bu yağlı urganın Eyüp Aksu'nun boynuna asılması için bunu atıyorum" diyerek Eyüp Aksu'ya doğru idam ipi attı.

Taksicilerin genel kurulunda olay bitmiyor Kürsüden ip attı

Öztürk'ün bu eyleminden sonra salonda sözlü tartışmalar yükselirken Eyüp Aksu'nun idam ipini yerden aldığı ve kürsüye çıkarken hiçbir şey demeden yere bıraktığı görüldü.

'YAPTIKLARIM YAPACAKLARIMIN TEMİNATI'

Eyüp Aksu ise konuşmasında UBER'in Türkiye temsilcisiyle Yahya Uğur'un yan yana olduğunu iddia ettiği fotoğrafı gösterdi. Aksu, "Yaptıklarım yapacaklarımın teminatı diyerek takdiri size bırakarak tekrar adayım. Sizden destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kurul üyelerin oy verme işlemleriyle devam ediyor.

Gözden Kaçmasın

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda arbedeTaksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbedeHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Taksiciler Esnaf Odası#İrfan Öztürk

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil