Taksicilerin genel kurulunda olay bitmiyor! Kürsüden ip attı

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurulu yapılıyor. Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul'un başkanlık için yarışıyor.

Adayların konuşma yaptığı esnada salonda üyeler arasında sık sık tartışma yaşandığı ve polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Adaylardan Yahya Uğur, "Biz Belediye'yle dikleşmeden ama haklarımızı sonuna kadar dik durarak beyefendice zerre kadar hakkımızdan feragat etmeden savunacağız" dedi.

"YAPACAĞIM HAMLEDEN ÖZÜR DİLİYORUM" DİYEREK URGAN ATTI

Adaylardan İrfan Öztürk ise vaatlerini anlattıktan sonra mevcut yönetimin yolsuzluk yaptığını iddia etti. Öztürk, babasının da taksici olması nedeniyle 59 yıldır bu taksicilik mesleğinden ekmek kazandığını ve diğer adayların şu an taksicilik yapmadığını öne sürdü.

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Öztürk, "Yapacağım hamleden dolayı özür diliyorum. Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün. Bu yağlı urganın benim boynuma asılı değil, bu yağlı urganın Eyüp Aksu'nun boynuna asılması için bunu atıyorum" diyerek Eyüp Aksu'ya doğru idam ipi attı.

Öztürk'ün bu eyleminden sonra salonda sözlü tartışmalar yükselirken Eyüp Aksu'nun idam ipini yerden aldığı ve kürsüye çıkarken hiçbir şey demeden yere bıraktığı görüldü.

'YAPTIKLARIM YAPACAKLARIMIN TEMİNATI'

Eyüp Aksu ise konuşmasında UBER'in Türkiye temsilcisiyle Yahya Uğur'un yan yana olduğunu iddia ettiği fotoğrafı gösterdi. Aksu, "Yaptıklarım yapacaklarımın teminatı diyerek takdiri size bırakarak tekrar adayım. Sizden destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kurul üyelerin oy verme işlemleriyle devam ediyor.