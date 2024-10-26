Taksicilerden teröre lanet konvoyu

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Taksilerine astıkları Türk bayraklarıyla konvoy yapan taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı’na gelerek şehitler için saygı duruşunda bulundu ve basın açıklaması yaptı. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Dündar, meslektaşları şehit Murat Arslan için başsağlığı diledi ve “Bu baki devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, huzuru ve barışı için, hainlere ve teröristlere inat canla, başla çalışarak mücadele edeceğiz. Şehitlerimizden bir tanesi de bizler gibi taksi şoförlüğü yapan Murat Arslan abimizdi. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun” dedi.