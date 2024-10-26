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Taksicilerden teröre lanet konvoyu

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#TUSAŞ#Terör Saldırısı#Murat Arslan
Taksicilerden teröre lanet konvoyu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 07:00

TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısı, İstanbul’daki taksiciler tarafından kınandı.

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Taksilerine astıkları Türk bayraklarıyla konvoy yapan taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı’na gelerek şehitler için saygı duruşunda bulundu ve basın açıklaması yaptı. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Dündar, meslektaşları şehit Murat Arslan için başsağlığı diledi ve “Bu baki devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, huzuru ve barışı için, hainlere ve teröristlere inat canla, başla çalışarak mücadele edeceğiz. Şehitlerimizden bir tanesi de bizler gibi taksi şoförlüğü yapan Murat Arslan abimizdi. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun” dedi. 

Taksicilerden teröre lanet konvoyu

 

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#TUSAŞ#Terör Saldırısı#Murat Arslan

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