Taksicilerden Filistin'e destek konvoyu

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Şişli'de toplanan yüzlerce taksici, Filistin'e destek amacıyla araçlarıyla konvoy oluşturarak İsrail'i protesto etti. Hareket etmeden önce Büyükdere Caddesi'nde toplanan taksiciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulunduktan sonra hayatını kaybedenler için dua ettiler. Şişli'de toplanan yüzlerce taksici, Filistin'e destek amacıyla araçlarıyla konvoy oluşturarak İsrail'i protesto etti. Hareket etmeden önce Büyükdere Caddesi'nde toplanan taksiciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulunduktan sonra hayatını kaybedenler için dua ettiler.

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KARDEŞLERİMİZİN SESİNİ DUYURMAK İÇİN TOPLANDIK

Burada basın açıklaması yapan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, asıl istikametlerinin İsrail İstanbul Başkonsolosluğu olduğunu, emniyet güçlerine yoğunluk oluşturmamak amacıyla yönlerini Taksim olarak belirlediklerini ifade etti. Dündar, "Şu an yüzlerce taksici burada. İsrail tarafından Filistin toprakları bombalanıyor, bunun neticesinde bebekler, çocuklar ölüyor. İstanbul taksi camiası olarak her zaman devletin ve milletin, aynı zamanda mazlumların yanında durduk. Filistin'de ölen yaralanan kardeşlerimizin sesini duyurmak için toplandık." dedi.

ŞU AN YÜZLERCE TAKSİ VAR

Şu an yüzlerce taksi var. Ben sayısını alamıyorum. İstikametimiz İsrail konsolosluğuydu. Lakin orada toplanan vatandaşlar aynı zamanda emniyet güçlerimizin zora düşmemesi için emniyet müdürlüğümüzden gelen talep üzerine istikametimizi Beşiktaş sahil hattından, Karaköy perşembe pazarı, Şişhane, Tarlabaşı ve Taksim Tünel'de sonlandırma kararı aldık. Ben buraya gelen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepsinin ayağına sağlık. Bunun neticesinde inşallah kazasız belasız bir protestoyu sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.

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Deniz Dündar'ın basın açıklamasının ardından asıl istikametleri İsrail Başkonsolosluğu olan, fakat güvenlik önlemleri nedeniyle yönlerini Taksim'e çeviren taksiciler, kornalar ve sloganlar eşliğinde hareket etti.