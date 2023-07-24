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Taksiciler yol ortasında birbirine girdi, yolcular korkuyla kaçtı

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#İstanbul#Beşiktaş#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 10:00

Beşiktaş'ta, seyir halindeki taksici park etmek için aracı ile aniden durunca arkasından gelen başka bir taksici ile tartıştı. Taksiden inen şoförler birbirine saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerası ile araç içi kamerasına yansıdı.

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Beşiktaş'ta akşam saatlerinde seyir halindeki taksi, park etmek için yol ortasında durdu. Bu sırada arkadan gelen taksinin şoförü ise tepki gösterdi. Bir süre tartışan taksi şoförleri daha sonra araçlarından inerek kavga etti.

Taksiciler yol ortasında birbirine girdi, yolcular korkuyla kaçtı

Bir şoförün diğerine kafa attığı anda, takside bulunan yolcular da panik halinde taksiden inerek olay yerini terk etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede son bulan kavganın ardından taksi şoförleri araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Taksiciler yol ortasında birbirine girdi, yolcular korkuyla kaçtı

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Kavga anı takside bulunan araç içi kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksiciler yol ortasında birbirine girdi, yolcular korkuyla kaçtı

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#İstanbul#Beşiktaş#Taksi