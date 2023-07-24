Taksiciler yol ortasında birbirine girdi, yolcular korkuyla kaçtı

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Beşiktaş'ta akşam saatlerinde seyir halindeki taksi, park etmek için yol ortasında durdu. Bu sırada arkadan gelen taksinin şoförü ise tepki gösterdi. Bir süre tartışan taksi şoförleri daha sonra araçlarından inerek kavga etti.

Bir şoförün diğerine kafa attığı anda, takside bulunan yolcular da panik halinde taksiden inerek olay yerini terk etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede son bulan kavganın ardından taksi şoförleri araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Kavga anı takside bulunan araç içi kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.