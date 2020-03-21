Taksiciler isyanda

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de hızla yayılan koronavirüs salgını günlük hayattaki hareketliliği oldukça düşürdü. Kamu kurumları, şirketler ve vatandaşlar salgından korunmak için toplumsal teması azaltacak önlemler alırken sokağa çıkan kişi sayısı da hızla azaldı. Vatandaşların çoğunun evden çalıştığı ve toplu taşıma gibi ulaşım araçlarını kullanmadığı bu dönemde taksiler de iş yapamaz hale geldi. Aylık 9 bin lirayı bulan kira ücretini bu dönemde ödeyemeyeceklerini belirten taksi şoförleri plaka sahiplerinden 2 aylık kira muafiyeti talep ediyor.

‘YOLCU BULAMIYORUZ’

Çok sayıda sektörde mülk sahiplerinin kiracılarını korumak için bu dönemde onlardan kira talep etmediğini söyleyen Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, “Ayşe teyze bu dönemde kiracısını korumak için caddedeki dükkânın kirasını almayacağım diyorsa Ahmet amca da 2 ay taksi şoföründen kira almasın” dedi. Bu süreçte çok sayıda plaka sahibinin şoförü arayıp “İşler düzelene kadar kira sormayacağım” dediğini belirten Çavuş, “Bunu bütün plaka sahiplerinin yapması gerekiyor. Biz şu anda havaalanında günlük 2-3 yolcu bulamıyoruz. Nasıl kira ödeyelim?” diye konuştu.

ŞOFÖRLER İŞ BIRAKIYOR

Normal zamana göre işlerinin yüzde 80 düştüğünü belirten Çavuş, “Birkaç gündür yüzlerce taksi şoförü, bırakın para kazanmayı günlük yemek parasını çıkaramadığı için işi bıraktı. Şu anda İstanbul’daki taksilerin sadece 3’te biri çalışıyor. Onlar da fazla dayanamaz. İşlerimiz bu seviyede azalmışken bizler en azından 9 bin liralık kiranın 2 bin liraya düşürülmesini istiyoruz. Bazı plaka sahipleri kiraları 6 bin liraya çekti ama günde 450 kilometre yol yapması gereken taksi 100 kilometreyi göremiyor. Para kazanamayan şoför neden çalışsın?” ifadelerini kullandı.

PLAKA SAHİPLERİ GERİ ADIM ATMIYOR

İşlerin azalmasının ardından çok sayıda taksi şoförü de plaka sahipleri ile iletişime geçti. Şoförler konuştukları plaka sahiplerinden, “Kirayı başka yerlere bağladım. Kredi ödemem var. Bu süreçte indirime gidemeyeceğim” cevabı aldıklarını belirtirken, taksiciler odasının plaka sahipleri ile bir araya gelip bu durumun çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

'ÖNLEMLERİ ARTTIRDIK'

Geçtiğimiz haftalarda salgın nedeniyle önlem amaçlı taksileri dezenfekte etmeye başladıklarını belirten Ahmet Çavuş, “Salgın yayıldıkça biz önlemleri arttırdık. Bizim gibi büyük duraklar her gün işe başlayan şoförlere ateş kontrolü yaptı. Araçları detaylı temizleyen cihazlar satın aldık. Her taksiye dezenfektan ve kolonya koyduk. Şoförlere eğitimler verdik” diye konuştu..