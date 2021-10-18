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Taksiciler için yeni dönem! İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi... 12 kural detayı...

#Taksi#İçişleri Bakanlığı#Kural
Taksiciler için yeni dönem İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi... 12 kural detayı...

İçişleri Bakanlığı, son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görseli 81 ile gönderdi. Görselde, kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolucunun seyahat talebinin karşılanmasından, araç içinde sigara içme ve yüksek sesle müzik dinlemeye varana kadar birçok madde yer alıyor.

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İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görseller illere gönderildi. 81 İl valiliğine gönderilen görsellerin Türkiye'de yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin de anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandığı belirtilerek, "Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor" denildi.

12 KURAL

Görsellerde yer alan 12 kural ise şu şekilde:

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"Sadece belediyeden aldığınız çalışma izni kapsamındaki bölgede faaliyetinizi yürütmelisiniz. Taşımanın başlangıcında taksimetreyi açmayı unutmamalısınız. Köprü geçiş, otoyol gibi yol kullanım ücretleri dışında ek ücret talep etmemelisiniz. Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız. Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız. Yolcu farklı bir güzergâh belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz. Yolcu gideceği adresi bilmiyorsa ona en kısa güzergâhı sunmalısınız. Yolcuyla gideceği adres veya güzergâh dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz. Araç içinde sigara içmemeli ve yüksek sesle müzik dinlememelisiniz. Trafik kurallarına uymalı, emniyet kemerinizi mutlaka takmalısınız. Davranışlarınızda kamunun huzurunu gözetmelisiniz. Temizlik-maske-mesafe kurallarına uymalı, aracınızı temiz tutmalısınız."

Görsellerde ayrıca, aksi şekilde davranan şoförlerle ilgili yapılan ihbarların, Kabahatler Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirileceği, çalışma izin belgesinin süreli veya daimi iptal edilebileceği hatırlatıldı.

Taksiciler için yeni dönem İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi... 12 kural detayı...

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#Taksi#İçişleri Bakanlığı#Kural

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