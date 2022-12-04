Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Taksiciler haksızlığa uğradıklarını iddia ederek eylem yaptı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Taksici#Eylem
Taksiciler haksızlığa uğradıklarını iddia ederek eylem yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 05:15

Son dönemde yapılan uygulamalarla haksızlığa uğradıklarını iddia eden taksiciler, taksilerle konvoy oluşturarak eylem yaptı. Şişli'de toplandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne giden taksiciler, hem zam istedi hem de uğradıkları haksızlıkları dile getirdi.

Haberin Devamı

Şişli'de saat 00.00 sıralarında toplanan yaklaşık 200 taksici, oluşturdukları konvoyla Mecidiyeköy’den, Fatih’te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne hareket etti. Taksimetre fiyatlarına zam isteyen taksiciler, son dönemde haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yaptı.

‘ARABADA YOLCU OLMASINA RAĞMEN TAKSİM BAĞLANDI’

Taksicilerin son dönemde çok fazla haksızlığa uğradığını dile getiren taksici Ufuk Çarpar, taksilerin dolmuş ve halk otobüslerinden daha ucuz olduğunu söyledi. Haksız yere aracının bağlandığını belirten Çarpar, “Beyazıt Meydanı’ndan Göztepe’ye yolcu alıyorum. Tiyatro Caddesi’nden sağa döndüğümüz gibi 8'nci araç olarak beklemeye alıyor. Arabamda yolcu var, Göztepe’ye gidiyor kendisi. ‘İndir yolcunu' diyor. Niye indiriyorum yolcumu diyorum. 'İndir yolcunu arabanı bağlıyorum' diyor. Şu an arabam otoparkta. Taksiciye kumpas kuruyorlar. Kimse bu malı bizimle beraber almamış. Herkesin alın teri. Dışarıda yolcu diyor ki, taksi bulamıyorum. Taksici diyor ki yolcu bulamıyorum. Müşteri bulamıyorum. Burada bir problem var. Taksi, hatlı minibüsten ucuz. Taksi halk otobüsünden ucuz" dedi.

Haberin Devamı

Taksiciler haksızlığa uğradıklarını iddia ederek eylem yaptı

 

Yoğun güvenlik önlemleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önüne gelen taksiciler, yaptıkları açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Taksici#Eylem

BAKMADAN GEÇME!

O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık
Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

#Rota
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020

BAKMADAN GEÇME!

O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık
Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

#Rota
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020