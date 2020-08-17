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Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 17:21,Son Güncelleme:

Taksiciler arasında 'yolcu alma' kavgası

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Taksiciler arasında 'yolcu alma' kavgası
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ESENYURT'ta taksiciler arasında çıkan 'yolcumu aldın' kavgasında fenalaşan taksici hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri taksi bagajında pompalı tüfek fişeği ve şarjörü buldu.

Olay, 1069 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, taksiciler arasında 'yolcumu aldın' bahanesiyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine geldi. Kavga sırasında 60 yaşlarındaki taksici fenalaştı. Taksici çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekipler konuya taraf olan kişiyi polis merkezine götürdü. Bu sırada taksi bagajında yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişeği ve şarjörü bulundu.

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