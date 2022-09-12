Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Taksiciden şoke eden hareket! Yolcular tepki gösterdi... Savunması 'pes' dedirtti

Güncelleme Tarihi:

#Taksi#İstanbul#Şişli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 11:23

İstanbul'da Şişli’den Beşiktaş’a gitmek için ticari taksiye binen iki kadın yolcu iddiaya göre şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çekmesiyle şoke oldu. Yolcuların tepki gösterip polisin aracı durdurmasıyla panikleyen şoförün, telefonundaki fotoğrafları sildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Dün saat 19.00 sıralarında iki kadın Şişli Fulya’dan Beşiktaş’a gitmek için ticari taksiye bindi. İddiaya göre seyir halindeyken şoför H.U. yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çekerken yolcular duruma tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre kadınların şoförün telefonundaki fotoğrafları görmek istemesi üzerine şoför, özel fotoğrafları olduğunu ifade ederek fotoğrafları göstermek istemedi.

Bunun üzerine iddiaya göre yolcular polise gitmek isteyince sürücü, yolcuları indirmeye çalıştı. Yolda trafik polisini gören şoförün telefonundan fotoğraf silmeye başladığı belirtildi. Kadın yolcular, polisten camdan yardım isterken, polis memuru motosikletle aracın önünü keserek durdurdu. Yolcuların iddiaları üzerine ekipler tarafından gözaltına alınan H.U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

"POLİS BAKSIN, 3 TANE FOTOĞRAF ÇEKTİĞİNİZİ GÖRDÜM"

Şoförün yoldan geçen kadının 3 kare fotoğrafını çektiğini söyleyen yolcular şoföre, "Fotoğraf galerinizi gösterirseniz problem yok. Ben kadın olarak kendimi rahatsız hissediyorum. Sağa çeker misiniz trafik polisi var zaten. İlk müsait yere çekin siz arkada polis var. Ben hanımefendinin fotoğrafını çektiğinizi gördüm. Polis baksın, 3 tane fotoğraf çektiğinizi gördüm. Son 3 fotoğrafı ya bize gösterin ya polise. Ben senin fotoğrafını görmek istemiyorum hanımefendinin fotoğrafını görmek istiyorum. Adalet var bu ülkede böyle at koşturamazsınız" ifadelerini kullandı.

Taksiciden şoke eden hareket Yolcular tepki gösterdi... Savunması pes dedirtti


Kadınlara, fotoğraf çekmediğini iddia eden ticari taksi şoförü ise, "Hanımefendi neden beni zora sokuyorsunuz. Sen çektin diyorsun da ben çekmedim. Benim özelime girmeyin. Özel bir fotoğrafım var ondan açmak istemedim. Açık saçık fotoğrafım var. Polis de bakamaz benim özelim. Ben telefonumu gösteremem" dedi.

Gözden Kaçmasın

Türkiyedeki oto sanayilere ‘gurbetçi’ akınıTürkiye'deki oto sanayilere ‘gurbetçi’ akınıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksi#İstanbul#Şişli

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles